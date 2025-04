Anastasio presenta il suo concept album

È una domenica decisamente particolare per il Locomotiv, dove, in attesa del concerto serale di Godano, oggi alle 12 cala un altro asso di peso: Anastasio. Il rapper infatti porta in tour il suo ’Le macchine non possono pregare’, un vero concept album in cui analizza il rapporto tra uomo e tecnologia e che prevede anche una graphic novel che sarà disponibile a maggio. Dopo la vittoria a X Factor nel 2018 e alla partecipazione a Sanremo nel 2020, è decisamente cresciuto. Di questo disco scrive che "è quello che ho sempre voluto fare, è l’album che sognavo da ragazzino".