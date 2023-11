Ance: "Ma qui rimane un grande potenziale"

"Non definirei la situazione drammatica, anche se la tensione abitativa in questo momento è molto forte". Leonardo Fornaciari, presidente di Ance Emilia (l’Associazione nazionale costruttori edili), commenta la situazione bolognese per quanto riguarda il mercato immobiliare e traccia un bilancio del settore alla luce anche degli ultimi report che lo riguardano. E parte da un aspetto: "A Bologna non ci sono case nel complesso: né per quanto riguarda la vendita, né per le fasce meno abbienti, né per gli affitti – puntualizza Fornaciari –. I tassi sono aumentati, i mutui sono diventati più pesanti per le famiglie e l’inflazione ha inciso molto sul potere di acquisto e sui salari. Poi non dobbiamo dimenticarci di una condizione geopolitica preoccupante a livello internazionale, con due conflitti, uno in Europa e uno in Medio Oriente, che non portano tranquillità a nessuno e sicuramente non la portano ai mercati".

Non solo ombre, però, perché sotto le Torri rimangono anche prospettive positive: "In un contesto di questo tipo, Bologna rimane sempre un polo di grandissimo potenziale dal punto di vista immobiliare – continua il presidente di Ance Emilia –. Questa resta una grandissima città e lo studio che abbia insieme con Gabetti lo dimostra: Bologna è seconda in Italia, dietro soltanto a Milano, per quanto riguarda la potenzialità del mercato immobiliare. C’è l’Alma Mater, c’è il Tecnopolo e, fra non molto, qui si stabilirà anche l’Università dell’Onu. Poi, se guardiamo al livello delle imprese industriali, abbiamo una forte richiesta del manifatturiero, che pone la città in un’ottica di interesse". L’indagine in questione che cita Fornaciari è quella realizzata dall’Ufficio Studi Gabetti nel report ‘Why Bologna - Una nuova sfida dell’abitare’, proprio in collaborazione con Ance Emilia Area Centro. Secondo il report, il 43% dei bolognesi sotto 40 anni cerca un’abitazione da acquistare entro i prossimi due anni, con l’11% volenteroso di portare a termine la trattativa entro sei mesi. Non solo: nello studio, si mette in evidenzia come per il 53% del campione intervistato le case sul mercato non soddisfino la domanda.

Un quadro almeno in parte a luci e ombre, dunque: anche per Fonaciari restano alcune, imprescindibili azioni da mettere in campo per valorizzare un comparto che ha bisogno del sostegno da parte delle istituzioni. "Il mercato immobiliare, dal punto di vista dei prezzi, ha tenuto – illustra ancora il presidente di Ance Emilia –: anche se c’è stata una contrazione, i prezzi sono rimasti stabili. Noi, nell’ambito di quella che è la modifica allo strumento urbanistico che regola lo sviluppo e le trasformazioni urbane, e che quindi potrà consentire future rigenerazioni, abbiamo dato grande impulso e indicazioni decise: ecco perché, ora, ci attendiamo che l’amministrazione possa dare seguito a questi impulsi e chiarimenti che abbiamo messo in evidenza. Solo in questo modo si potranno sbloccare i lavori ad oggi fermi ancora al palo e potremmo riuscire a fare quanto non è stato fatto fino adesso".

Francesco Moroni