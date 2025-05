Anche Bologna sul ’Caravan’ per Cannes

Ci sarà un pezzetto di Bologna al prossimo Cannes, 78 edizione al via oggi, con Matilda De Angelis tra le protagoniste del film Fuori di Mario Martone nella competizione principale. E ci sarà anche la Romagna, immortalata nel film Caravan di Zuzana Kirchnerová, che ha girato tra Bellaria-Igea Marina, Ravenna, Cervia, Milano Marittima e che è in concorso per Un certain Regard. Matilda De Angelis interpreta Roberta in questo film ambientato nella Roma del 1980 che racconta della scrittrice Goliarda Sapienza (il ruolo è di Valeria Golino) che finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l’incontro con alcune giovani detenute, tra cui Roberta-Matilda, delinquente abituale e attivista politica, si rivela per lei un’esperienza di rinascita. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere.

Caravan, nella sezione dedicata a film diretti da registi giovani, provenienti da cinematografie indipendenti, con storie originali per narrazione e formato, è prodotto, tra gli altri, da Tempesta, col sostegno della Film Commission regionale, e racconta la storia di Ester, una madre single che si prende cura di suo figlio David, con disabilità. Ester sogna di trascorrere due settimane in Italia con un’amica d’infanzia, ma all’ultimo momento deve portare con sé anche David. Le riprese del lungometraggio, interpretato da Anna Gaislerová e Juliana Brutovská, furono accolte con grande generosità dai territori che, nonostante il periodo difficile causato dall’alluvione del 2023, si prodigarono per agevolare il lavoro della troupe. La produzione, a sua volta – forte anche di diverse maestranze del territorio impegnate sul set – con un ammirevole atto di solidarietà, decise di rivedere il proprio piano operativo e di rimanere comunque in Emilia-Romagna a realizzare il film.

"Dall’inizio Caravan nasce con l’intenzione di girare parte del film qui– racconta Ilaria Malagutti di Tempesta– e ha scelto uno scenografo italiano per dare questo tocco italiano, emiliano-romagnolo nella prima parte e calabrese nella seconda". Ed ecco un altro pezzetto di Bologna in gara, perché Cristina Bartoletti, la scenografa in questione, è romagnola ma è cresciuta sotto le Due Torri, figlia del giornalista Marino Bartoletti. "Abbiamo lavorato molto sui toni e la palette – racconta a proposito di Caravan – partendo proprio dai toni dell’Emilia Romagna, il colore della sabbia, il verde dei pini, l’azzurro dei cieli e sui colori naturali, il lavoro per immagini è stato fondamentale". Presente poi sulla Croisette anche la nostra Cineteca. Oggi, infatti, viene presentato 4K di The Gold Rush – La febbre dell’oro, realizzato dalla Fondazione Cineteca di Bologna presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata: la pellicola si potrà poi vedere, con musica dal vivo dell’Orchestra del Comunale, il 26 giugno in piazza Maggiore.