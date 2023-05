Anche Hitchcock alla festa dei 10 anni

Continua stasera la due giorni organizzata dal Cineclub Bellinzona per celebrare i dieci anni dell’attività. E l’associazione lo ha fatto scegliendo "titoli a noi più cari, quelli ‘della nostra vita’. In questo piccolo viaggio cinematografico abbiamo coinvolto anche Roberto Chiesi, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi-Archivio Pasolini della Cineteca, già più volte nostro ospite". E così, questa sera sono in programma, alle 19, Mr. Klein di Joseph Losey in versione restaurata, dopo la pausa ristoro in chiostro, alle 21,30 sarà la volta del mitico La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, (foto) scelto da Ivan Cipressi e Nico Maldini.