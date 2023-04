Anche il Carlino ’vola’ a Cannes nel nuovo film di Nanni Moretti

di Benedetta Cucci

Il Resto del Carlino corre a Cannes insieme a Nanni Moretti dal prossimo 16 maggio. E come? Grazie a uno dei tanti dialoghi che strappano una risata, tratto dal ricco carnet di battute e riflessioni ironiche di cui è ricca la sceneggiatura de Il Sol dell’avvenire, nelle sale da ieri. Come ormai è noto, la trama racconta del regista Giovanni (Nanni Moretti) che dirige un film un po’ commedia un po’ drammatico e in che rilegge la storia del Pci del 1956 all’epoca dell’invasione sovietica in Ungheria. Contemporaneamente, però, racconta in prima persona anche la sua storia di regista e della relazione con Paola, la moglie che è da sempre la sua produttrice, che lo vuole lasciare perché non lo sopporta più.

In questo entrare e uscire dal set si seguono parallelamente le storie e ad un certo punto l’assistente di Giovanni lo informa che l’ha cercato Il Resto del Carlino per chiedergli "quella cosa su Gianni Morandi". E Moretti: "Quale cosa?". Risposta: "Lo sai che lo hanno assalito i cinghiali"… Moretti non sa cosa dovrebbe dire, ma l’assistente gli risponde che forse vogliono solo che lui gli mandi attraverso l’articolo un "Forza Gianni!!". Pratica comune in tutti i quotidiani...

In ogni caso questo film è un ritorno al Moretti di un tempo e il pubblico si dovrà aspettare una serie di battute che sono già destinate a diventare tormentoni. Il regista nella pellicola torna al lavoro assieme a Silvio Orlando, che aveva partecipato ormai sedici anni fa al Il caimano e saranno inoltre della partita anche Margherita Buy, Mathieu Amalric e Barbora Bobulova. E a proposito di Cannes, Moretti è uno dei tre registi italiani in concorso al festival, assieme ad Alba Rohrwacher e a Marco Bellocchio che presenterà proprio il film che molto ha di bolognese: si tratta di Rapito, sulla storia del ragazzino ebreo Edgardo Mortara, che è stato girato in parte anche nella nostra città.

Tra l’altro il regista ha in serbo un grande regalo per la nostra città il 25 aprile, perché nell’ambito dell’intensissimo tour italiano, presenzierà con un saluto al pubblico in ben quattro sale cittadine che programmano il film: al Cinema Rialto presentazione alle 16,15 con inizio spettacolo alle 16,30; al Roma saluto alla fine dello spettacolo delle 15,30 (ore 17,05), all’Odeon saluto alla fine dello spettacolo delle 17,30 (ore 19,05) e al Bellinzona presentazione all’inizio dello spettacolo delle 20.