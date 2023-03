Anche il consigliere Indelicato lascia la maggioranza: "Umiliati dall’esecutivo"

Le turbolenze continuano a caratterizzare il consiglio comunale e l’amministrazione di Castel di Casio. Dopo le dimissioni per motivi personali, avvenute lo scorso anno, di due consiglieri di maggioranza, ora è il consigliere Alfio Indelicato (nella foto) a staccarsi dal gruppo che sostiene il sindaco Marco Aldrovandi e costituirne uno proprio. Le motivazioni sono da ricondurre alla delusione legata a un’amministrazione ritenuta assente e poco coinvolgente. "Per un consigliere – spiega Indelicato nel motivare la sua uscita – è frustrante ed umiliante apprendere dall’esterno delle vicende di parte dell’esecutivo e dell’operato del proprio sindaco, che genera una condizione di imbarazzo quando si è interrogati dai propri elettori senza poter fornire loro una risposta certa, mentre ora posso finalmente gestire il mio ruolo all’interno del consiglio". Per la cronaca anche il consigliere Enrico Elefantini, entrato in surroga l’anno scorso, è uscito dalla maggioranza.