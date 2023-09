Anche il packaging è sostenibile La formula segreta di Sfinge Spa per etichette adesive naturali

Stampare, creare e progettare il vestito perfetto per i prodotti dei clienti non è affare da poco. È un lavoro che richiede attenzione ed esperienza, qualità che Sfinge Spa possiede e mette in campo da oltre 30 anni nella produzione di etichette di qualità e di pregio. E l’azienda è pronta a mostrare il proprio potenziale nel salone internazionale del biologico e del naturale Sana, dove dimostra la grande attenzione per l’ambiente. L’azienda, infatti, strizza l’occhio alla sostenibilità, come dimostrano le certificazioni ottenute, Fsc e VeganOk. Sfinge Spa investe nella ricerca di materiali innovativi e sostenibili, garantendo un basso impatto sull’ambiente. Nel dettaglio, la certificazione Fsc garantisce una gestione forestale rispettosa dell’ambiente, che deve assicurare che la raccolta dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco mantenga la biodiversità, la produttività e i processi ecologici. In più, promuove in tutto il mondo una gestione che rispetti i diritti dei lavoratori e delle popolazioni locali e che sia economicamente sostenibile. VeganOk, invece, è il primo e unico marchio di garanzia Etica per prodotti vegani nato in Italia. Le etichette adesive VeganOk di Sfinge Spa vengono prodotte con materiali che non contengono sostanze di origine animale, per ottenere un packaging 100% vegano e che rispetti ogni essere vivente. Tra le proposte, ci sono etichette adesive naturali e sostenibili in carta e film riciclati, utili a ridurre il taglio degli alberi e a conservare risorse naturali riducendo l’uso di acqua fino al 31%. In più, l’obiettivo è quello di ridurre l’uso di energia e dei gas a effetto serra e i rifiuti. Sfinge, quindi, propone etichette prodotte con materiali biodegradabili. Supporti adesivi come quelli con soluzioni CleanFake e PE Biob sono utili rispettivamente a produrre un’etichetta autoadesiva che permetta il riciclo dei contenitori in Pet e a raggiungere obiettivi di sostenibilità, grazie all’utilizzo di etanolo proveniente da bagasse di canna da zucchero che aiuta l’ambiente a evitare inquinamento fossile derivato dal petrolio e dalla sua estrazione.

La decennale esperienza nel settore permette a Sfinge Spa, che a sede nella Repubblica di San Marino, di essere tra i leader nella creazione di etichette autoadesive in bobina, ma anche a foglio e fanfold, neutre e personalizzate. ll nome dell’azienda rimanda alla civiltà egizia, inventrice del papiro, da cui deriva la carta. Sfinge si è evoluta nel tempo, disponendo oggi di diverse tecnologie di stampa, per garantire massima flessibilità e rapidità nelle consegne, e rispondendo alle necessità di ogni tipologia di cliente. Tra le principali tecnologie di stampa presenti, Sfinge Spa conta la stampa offset digitale HP Indigo, la stampa tipografica e flexografica, la stampa a caldo, a freddo e la serigrafia.