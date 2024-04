Anche la curva del Bologna ricorda le vittime di Suviana

Lo striscione dal cuore della curva. Anche allo stadio Dall’Ara, prima della partita del Bologna contro il Monza, non è mancato l’abbraccio della tifoseria, e della città, ai famigliari delle vittime di Suviana. "Lavorare è un diritto, vivere di più. Vicini alle famiglie colpite" recitava la grande scritta, in colori rossoblù, srotolata nella curva Bulgarelli durante un intenso minuto di silenzio. Non solo. Anche i tifosi del Monza hanno manifestato la loro solidarietà dopo il terribile scoppio nella centrale idroelettrica che ha causato sette morti. "Monza si unisce al vostro dolore", campeggiava infatti ieri sera nella curva ospite.