Anche la frazione di Mascarino ora ha i suoi nuovi ambulatori

Altra inaugurazione, ieri mattina, a Castello d’Argile, per la ristrutturazione degli ambulatori di medicina generale della frazione di Mascarino Vezzano. Al taglio del nastro, tra gli altri, il sindaco di Argile, Alessandro Erriquez, il direttore generale dell’Ausl, Paolo Bordon, e l’assessore regionale alle politiche per la Salute, Raffaele Donini. Gli ambulatori sono stati ristrutturati ed ampliati. "L’impegno del Comune, della Regione, dell’Azienda sanitaria bolognese – ha detto il primo cittadino -, hanno consentito di realizzare un intervento fondamentale per la comunità di Mascarino. Che, da oggi, può godere di un luogo di cura più ampio e accogliente".

A parere del sindaco l’aver completato i lavori entro la fine del mandato amministrativo, è motivo di grande soddisfazione. "L’ammodernamento e l’ampliamento degli ambulatori medici di Mascarino – ha precisato Erriquez - erano nel programma di questa amministrazione. Tutto è stato possibile grazie anche all’impegno economico della sanità regionale che, attraverso Asl Bologna, prenderà in carico i locali e corrisponderà un canone annuo al Comune". E ha aggiunto: "Questa inaugurazione rappresenta la bella chiusura del cerchio in una fase di grande impegno, che ha visto Castello d’Argile protagonista dell’avvicendamento di tre medici di famiglia su quattro, senza che sia stato perso nemmeno un giorno di assistenza medica. Un fatto tutt’altro che scontato, vista la carenza di professionisti disponibili".

p. l. t.