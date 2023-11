Anche la solitudine ha un ministero

Tutto è iniziato da un’inconsueta notizia di cronaca: la Gran Bretagna nel gennaio 2018 ha istituito, per la prima volta al mondo, un ministero della solitudine per far fronte al disagio sociale. Il dicastero, affidato a Tracey Crouch, è finito per svolgere un’attività abbastanza circoscritta e prevedibile ma ha avuto vasta eco mediatica. Lacasadargilla, gruppo di artisti salito alla ribalta nazionale grazie al successo del pluripremiato spettacolo When the Rain Stops Falling, è partito da lì per allestire, attraverso un lungo percorso laboratoriale, una nuova creazione sui desideri e sulle fantasie della quotidianità. Si intitola appunto Il ministero della solitudine la coproduzione di Ert in scena da oggi a domenica all’Arena del Sole prima di una tournée nazionale che toccherà tra l’altro l’Argentina di Roma e il Piccolo di Milano. Cinque attori, cinque vicende, cinque storie di solitudine. Gli interpreti Caterina Carpio, Tania Garribba, Emiliano Masala, Giulia Mazzarino e Francesco Villano sono anche gli autori del testo che il drammaturgo Fabrizio Sinisi ha costruito attorno alle loro narrazioni. Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni curano la regia mentre a Marta Ciappina è affidata la cura del movimento. I contenuti sono di Maddalena Parise.

Ha avuto una gestazione lunga e tribolata (due prime rinviate a causa del Covid) questo allestimento che ha visto il suo debutto l’anno scorso a Vignola durante il festival Vie e che Sinisi definisce "spettacolo di danza con parole". Ma come si poteva parlare – si chiede Ferlazzo Natoli – di un argomento come quello della solitudine senza cadere nella retorica? Lo spettacolo non racconta una storia ma procede per flash, incontri e partiture di danza, proponendo soliloqui a voce alta, telefonate, registrazioni ma anche mail e chat. Ogni attore ha creato una propria figura. C’è F, alle prese con difficoltà economiche e ossessionato dal pensiero dell’estinzione, e c’è Primo, la cui partner è una Real Doll, ovvero una bambola in silicone. Teresa, invece, è afflitta da bovarismo letterario mentre la figlia Alma dorme per sognare a colori. Simone, infine, è l’impiegata del ministero capace di organizzare e ritrovare le tracce altrui.

Tutti questi frammenti di vita compongono una sorta di acquario abitato da esistenze diverse. Che la scenografia restituisce con una singolare macchina scenica rotante dove trovano spazio poster, frigoriferi e perfino un distributore di oggetti meraviglianti.

c. cum.