"Anche nel Pd di Elly Schlein c’è spazio per i cattolici"

I cattolici non devono per forza fuggire dal Pd: ci possono rimanere anche ora che a guidare il partito è Elly Schlein. Ne è convinto un gruppo composto in gran parte da docenti universitari (i più di Bologna) che diffonde un documento in cui si afferma che nel Pd "esiste un ampio spazio d’azione per cristiane e cristiani che vogliono ispirarsi all’insegnamento di papa Francesco". Titolo del documento, ’Chiesa dei poveri, Chiesa fuori: verso l’impegno politico’. In calce le firme di Francesco Domenico Capizzi, già professore di Chirurgia, Vincenzo Balzani, emerito di Chimica, Francesco Sansone (Università di Parma), Sara Accorsi, consigliera delegata della Città metropolitana di Bologna, Sergio Boschi, chirurgo, Giancarlo Savorani, psico-geriatra, Giulio Marchesini Reggiani, professore di Medicina interna, Marco Taddia, già professore di Chimica analitica, Luigi Campanella (La Sapienza di Roma), Giordano Lanzarini, presidente del comitato consultivo misto socio-sanitario del Distretto pianura ovest dell’Ausl, Margherita Venturi, professoressa di Chimica, Renzo Tosi, professore di Filologia.