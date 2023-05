Anche Orioli fra gli angeli del fango "L’acqua è arrivata fino a tre metri"

di Luca Orsi

Stivali nella melma, badile in mano, c’è anche Valentina Orioli, assessora alla nuova mobilità di Palazzo d’Accursio, fra i volontari accorsi a liberare le case dall’acqua e dal fango in Oltresavio, quartiere nella parte centro-occidentale della sua Cesena.

Assessora, qual è la situazione?

"Nella zona di là dal fiume rispetto al centro, ci sono stati fino a tre metri d’acqua. L’acqua, mista a fango, è arrivata fino al primo piano delle case".

Il Savio ha rotto gli argini?

"No, in questo tratto urbano gli argini hanno tenuto. Ma il fiume ha comunque esondato, sommergendo tutto".

Come vi siete organizzati?

"Appena è stato possibile, è venuto naturale, a chi come me non ha avuto danni, venire qui per dare una mano a chi è stato meno fortunato".

Quanti volontari siete?

"Tanti, davvero tanti. In breve tempo si è formato un vero e proprio corteo di persone,tutte armate di pale, badili, secchi e scope. Tutto ciò che può servire per liberare queste case dall’acqua e dal fango".

Chi è accorso ad aiutare?

"Cittadini e cittadine di ogni età, associazioni... Cesena è una città universitaria, e ci sono quindi molti giovani venuti a dare un aiuto".

Una risposta consolante.

"Mi viene da dire che questa spontanea e immediata gara di solidarietà umana è, a volerne trovare uno, l’unico aspetto bello di questa vicenda".

È andata a spalare fango da persone che conosceva?

"Dai una mano a degli amici, poi ti trovi a casa di qualcuno che non conosci. Ma, in situazioni come queste, non si fanno certo distinguo".

I danni sono ingenti?

"Molti impianti sono saltati. E quindi ci sono abitazioni ancora senza elettricità, senza acqua calda. Quanto alle cose, si fa qual che si può per salvarle. Si cerca di tirare fuori il possibile, ma gran parte di quello che è finito sott’acqua è purtroppo da buttare. Per dare un’idea, diciamo che qui è tutto ridotto a una palla di fango. Perché, oltre all’acqua, c’è il problema dello strato di melma che si è depositato sotto. E che, se indurisce, diventa duro come cemento".

Riesce a rimanere in contatto con Palazzo d’Accursio?

"Certo, le riunioni con Bologna le faccio online".

Quanto ci vorrà per ripulire tutto?

"Ci vorranno giorni. E ancora più tempo servirà per riportare alla normalità la difficile situazione in collina, dove ci sono persone isolate da giorni. È in atto una non facile operazione di soccorso diffuso. Speriamo solo che arrivi l’estate".