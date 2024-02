Anche Salvini evoca l’Anci: "Troveremo un accordo"

"La Direttiva che ho firmato è chiara: sì ai limiti ridotti a 30 chilometri orari su singole strade o su tratti di strada che i sindaci ne ravvisino le condizioni rispetto alla vicinanza alle scuole, ospedali, luoghi di culto, musei, o strade strette, assolutamente sì. No all’estensione ideologica su interi pezzi di città. Il confronto con Bologna? Lavoriamo proficuamente con Anci, arriveremo a un accordo". Il ministro Matteo Salvini, ieri durante un Question Time al Senato dopo una domanda del parlamentare bolognese Marco Lisei (FdI), ha ribadito quale sia la posizione del ministero dei Trasporti sulla Città 30, provvedimento bandiera della giunta Lepore. Aggiornando lo stato dell’arte, dopo che lo stesso sindaco di Bologna aveva auspicato un confronto nazionale sul tema. Per Salvini, i 30 all’ora su larga scala danneggiano "il lavoro, la mobilità, il commercio e l’ambiente perchè ci sono emissioni maggiori con velocità ridotta. Sul limite di velocità a 30 chilometri all’ora in alcuni tratti urbani stiamo lavorando proficuamente con l’Anci, quindi anche con il sindaco di Bologna – ha sottolineato ancora Salvini in aula –. Giungeremo ad un accordo, senza alcuna ideologia. La Direttiva del Mit va applicata: se il singolo non si adeguerà, interverrà il Codice della Strada. Pensare di estendere i 30 all’ora o fare mega Ztl, come sta pensando qualcuno a Roma, Milano e Firenze, non va incontro all’ambiente. E’ vero – ha aggiunto il leader della Lega –, la maggior parte dei morti sono sulle strade provinciali e qua bisogna ripensare a chi in maniera poco furba ha cancellato le province". Insomma, Salvini ha evocato un’interlocuzione con il Mit, ma attualmente fonti dell’associazione dei Comuni fanno sapere che una data per un nuovo incontro non c’è. Ma verrà fissata "a breve". Lisei, in Senato, era stato tranchant sulla svolta bolognese. "Un provvedimento illegittimo, spropositato, Lepore è un novello ‘Che Guevara’ a 4 ruote. Ritiri la sua delibera".

Intanto, a Bologna, è scoppiato il caos multe. Sarebbero "migliaia" le sanzioni mai notificate o notificate due volte anche se sono già state pagate, con conseguenti costi amministrativi a fronte di mancati incassi. È quanto hanno denunciato gli agenti della Polizia Locale che da agosto si trovano alle prese con un nuovo sistema di gestione dei verbali, bollato come "inefficiente" e che ha portato a un "disservizio enorme". Per questo e altri motivi ieri i vigili sono stati in sit-in davanti al Comando di Polizia Locale di via Enzo Ferrari, nell’ambito di un presidio promosso da Sgb e Snater, con una protesta che culminerà con lo sciopero del 3 marzo proprio in concomitanza della Maratona cittadina. Sul punto, duro Matteo Di Benedetto (Lega): "Come è stato aggiudicato l’appalto? Perché si persevera nell’usare questo sistema? Perché non si è posto rimedio? Lo chiederemo ancora con un’interrogazione urgente". Il cittadino Lucio Fazio. Che per due volte, in 4 anni, si è visto arrivare la cartella di una multa già pagata. "Chiamando l’info multe, con tempi di attesa biblici (ho atteso 2 ore) – ha raccontato Fazio – dicono che una nuova società, che ha evidentemente ha preso in gestione le contravvenzioni del Comune, sta inviando tantissime contestazioni di contravvenzioni a chi ha già pagato. Siamo sbigottiti".

pa. ros.