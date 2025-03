Anche Tper lancia le e-bike da fine marzo. In arrivo 250 mezzi a pedalata assistita

Corrente “si fa in tre!” e accelera sulla strada dell’intermodalità, ovviamente sempre in chiave elettrica. Da fine marzo 2025, a Bologna, con prospettiva di espandersi presto agli altri territori di operatività del servizio, arrivano le biciclette a pedalata assistita marcate Corrente. Lo sharing del gruppo Tper, dopo auto e scooter, arriva dunque anche al mondo delle bici con una prima flotta di circa 250 e-bike. Anche le biciclette elettriche saranno visibili sulla consueta app “Corrente”: si prenotano e si sbloccano direttamente con lo smartphone. Tutto semplice, facile, a portata di click, esattamente come avviene per le Volvo EX30 del car sharing e per gli scooter entrati in servizio nel maggio del 2023, veicoli tutti alimentati con energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Corrente si conferma uno sharing fortemente intermodale, costruito sulla volontà di fare della mobilità condivisa un naturale complemento del trasporto pubblico.

Vantaggiose, si diceva, le tariffe: 2 euro ogni 30 minuti. A questo si aggiunge una promozione riservata ai titolari di abbonamento mensile o annuale al trasporto pubblico locale Tper su tessera Mi Muovo. Gli abbonati potranno, infatti, beneficiare di due noleggi gratuiti (fino a 30 minuti l’uno) al giorno. È questo un modo per accelerare ancora sull’intermodalità e introdurre un nuovo prezioso strumento per ridurre l’utilizzo dell’auto privata.