Anche un Gin bolognese per la raccolta fondi: "Contribuite anche voi a salvare il simbolo"

"Cari amanti del gin e sostenitori della nostra amata città di Bologna, siamo entusiasti di presentarvi il Gin della Garisenda". E’ l’inizio del claim lanciato da Bad Spirits Company, che per supportare e offrire aiuto al Comune mette il suo amato e premiato Bad Gin in una nuova bottiglia denominata ‘Gin Garisenda’. La nuova bottiglia sarà in edizione limitata e fino a esaurimento. Chi comprerà il ‘Gin Garisenda’ (www.badgin.it) contribuirà alla raccolta fondi per supportare il restauro della torre malata.