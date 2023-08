Ancora aerei sulla Bolognina Le lamentele dei residenti

Vi scrivo perchè la situazione con i sorvoli aerei è diventata ormai insostenibile. Sono residente nella zona del parco della Zucca, ieri sera ci sono stati 24 sorvoli di aerei sopra la Bolognina tra le 21.00 e le 00.20, di cui quattordici aerei nella fascia tra le 22.30 in poi! Volete lasciarci dormire? Stanotte ho dormito 5 ore, dovendomi svegliare per lavorare, la nostra salute ne sta rimettendo, non se ne può più!

Lettera Firmata