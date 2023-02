Ancora allarme spaccate "Rubati abiti e incasso"

"Siamo stati avvisati alle 7 del mattino del furto. Hanno distrutto tutta la vetrina e rubato abiti, l’incasso e diverse paia di scarpe". Franco Romano deve ancora quantificare l’ammontare della merce portata via dagli ignoti che, qualche notte fa, si sono introdotti nel suo negozio ‘Romano abbigliamento’ di via Montegrappa, in pieno centro.

"È stata una dipendente della Coop, che stava recandosi a lavoro, a notare la vetrina infranta e il locale a soqquadro e chiamare la polizia", racconta il commerciante. "Io sono stato contattato direttamente dagli agenti e quando sono arrivato non è rimasto altro da fare che l’inventario, per capire cosa avevano portato via", racconta ancora Romano. Il colpo è avvenuto durante la notte, ma nessuno, fino al mattino, se ne è accorto: "Purtroppo non ho un impianto di videosorveglianza che registra – spiega ancora – e bisognerà affidarsi al lavoro della polizia per cercare di individuare queste persone. Mi hanno fatto un gran danno: solo per sistemare la porta la spesa è stata importante. E poi c’era l’incasso del weekend, andato anche quello perduto. Veramente non ci voleva".

Il colpo di via Montegrappa non è un caso isolato. In questi giorni sono stati diversi gli episodi di furto ai danni di negozi o locali denunciati in città. L’ultimo, la notte tra venerdì e sabato, al ristorante Papa Re di piazza dell’Unità.

"Sono in via Montegrappa da cinque anni e questa è la prima volta che subiamo un furto – prosegue Romano –. Sono amareggiato, ma non mi stupisco: è pieno di disperati in giro e anche il centro, malgrado sia sempre vissuto, non è più sicuro. È un brutto momento".

"Portiamo la solidarietá al nostro socio Franco Romano – è il messaggio di Esercenti Bologna –. Quanto accaduto è un episodio molto grave e siamo sempre più preoccupati perché nonostante l’impegno delle forze dell’ordine e i numerosi controlli i delinquenti restano spesso impuniti. Abbiamo appena assistito ad episodi a danni sempre di nostri soci in Bolognina chiediamo fortemente che ci sia un impegno sempre maggiore da parte dell’amministrazione comunale affinché si possa continuare a lavorare e vivere in sicurezza".

Nicoletta Tempera