Ancora due picchetti anti-sfratto. I collettivi ritardano le esecuzioni

Due sfratti rinviati nel giro di poche ore ieri mattina, ostacolati da collettivi e sindacati di base. Il primo, in via Nicolò Dall’Arca 54, riguarda una donna di 50 anni, residente "da oltre 15 sul territorio bolognese", impiegata in una ditta di pulizie "nei principali edifici pubblici del Comune di Bologna, come ad esempio la Sala Borsa, uno degli edifici più attraversati in città, la stessa città che le dice ‘qua non c’è più posto per te’", fa sapere Adl Cobas. L’altro episodio, seguito da Plat, coinvolge una famiglia di lavoratori con un bambino e un cagnolino, in via Calari. Nelle storie pubblicata sui social, il sindacato denuncia che gli ufficiali giudiziari sono arrivati "persino con le siringhe per sedare il cagnolino della famiglia. L’unica risposta concreta è stata prepararsi a neutralizzare l’animale domestico, mentre di soluzioni abitative non c’è traccia". In entrambi i casi assieme agli ufficiali giudiziari erano presenti le forze dell’ordine, ma non si sono verificate tensioni.

Le motivazioni dei due casi sono molto diverse. Da una parte la lavoratrice "ha rischiato di essere buttata per strada. Una vita di fatica, e talvolta complicata, il figlio lontano e ad un tratto qualche difficoltà economica, non per causa sua, che pian piano sta ripianando", scrive Adl Cobas, mentre la proprietà "ha fatto orecchie da mercante di fronte a precise proposte di ripianare il debito ed arrivare al termine del contratto di locazione". Nell’altro caso, invece, Plat parla di un gioco di "scatole cinesi", in cui si è trovata in mezzo la famiglia, dentro a uno spazio adibito a uso commerciale e non abitativo. La vicenda raccontata da Plat è vista come "l’ennesima dimostrazione del meccanismo speculativo che attraversa Bologna: la società proprietaria dell’immobile commerciale ha sfrattato la società locataria, che ha sempre la stessa compagine sociale, tramite una procedura semplificata di arbitrato. La società sotto sfratto subaffittava come abitazione ai lavoratori della nostra città questo ed altri immobili. Una catena di scatole cinesi in cui i lavoratori continuano a pagare per vivere in spazi nati come commerciali". In entrambi i casi, i due sindacati hanno presidiato l’ingresso dei due immobili, attendendo l’arrivo degli ufficiali giudiziari e riuscendo a ottenere il rinvio del provvedimento.