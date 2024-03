Ancora furti su auto, raid al ‘Kiss&Ride’: "E abbiamo pagato ben 105 euro di sosta"

Bologna, 6 marzo 2024 – L’auto, lasciata in sosta nel parcheggio coperto del ‘Kiss&Ride’ della stazione, con i finestrini sfondati. In più, il dovuto costo della sosta, 105 euro per un giorno e 10 ore. Il ritorno da una breve gita a Venezia è stato amaro per una coppia, dopo la chiamata della Polfer che li informava del furto messo a segno, nella notte tra sabato e domenica, all’interno della loro vettura. "I poliziotti, che sono stati davvero molto gentili e scrupolosi – racconta la proprietaria della macchina – ci hanno chiamato domenica mattina, spiegando cos’era accaduto. Appena tornati da Venezia siamo andati a verificare: avevamo di proposito parcheggiato l’auto nei pressi di una delle telecamere di sorveglianza, ma questo non è bastato a evitare che qualcuno sfondasse i finestrini e si infilasse dentro, portando via gli attrezzi da lavoro, anche piuttosto costosi, di mio marito".

La coppia, dopo aver pagato il ticket della sosta, 105 euro per un giorno e 10 ore, non certo ‘leggero’, considerando che il parcheggio non è custodito, ha sistemato alla bene e meglio i vetri con nastro adesivo e cellophane. "Appena provveduto a chiudere in questo modo il finestrino siamo andati all’uscita – dice ancora la donna –. Lì un’altra amara sorpresa, che ci ha fatto davvero arrabbiare: non potevamo uscire, perché il tempo trascorso tra il pagamento e l’uscita era troppo". Oltre al danno, insomma, pure la beffa: "Abbiamo contattato la società che gestisce il parcheggio e, dopo aver discusso, siamo riusciti finalmente a uscire e ottenere delle rassicurazioni su un eventuale rimborso", conclude la donna, amareggiata per la brutta esperienza, di cui non è stata l’unica vittima: altre cinque auto, parcheggiate tra lo spazio coperto e quello esterno del ‘Kiss&Ride’ sono finite nel mirino dei soliti ignoti.

Ad indignarsi, per una situazione di insicurezza in un parcheggio che si fa pagare anche caro, è il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto: "Totale solidarietà ai cittadini per quanto subito. Le auto vandalizzate nel parcheggio del Kiss&Ride fanno emergere interrogativi che devono avere risposte. Da una parte un parcheggio evidentemente costoso, visto che non è accompagnato da garanzie in termini di sorveglianza, dall’altra in termini di sicurezza. Emergono due grande carenze del Comune – spiega Di Benedetto –: la prima l’assenza di parcheggi, perseguita attivamente dal sindaco e dalla sinistra; la seconda le misure per aumentare la sicurezza dei cittadini, che continuano a non essere prese nonostante la situazione continui a peggiorare, nell’imbarazzante silenzio dell’amministrazione. Chiediamo al sindaco di assumersi le sue responsabilità politiche, dare solidarietà ai cittadini colpiti, e mettere in campo serie misure per la sicurezza di Bologna e dei bolognesi".