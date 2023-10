Ancora grave il tredicenne ferito sabato

Rimane ricoverato in gravissime condizioni, all’ospedale Maggiore, il 13enne rimasto coinvolto in un incidente a Budrio sull’auto guidata dal padre 40enne. Era il tardo pomeriggio di sabato, poco dopo le 18, quando una Kia Picanto, si è schiantata contro un argine dell’Idice. L’incidente si è verificato a Riccardina di Budrio. Stando a quanto ricostruito il 40enne stava percorrendo la via Riccardina quando, all’angolo con via San Zenone, per cause da chiarire, invece che seguire la strada e curvare sarebbe andato dritto. La Kia avrebbe quindi dapprima colpito con violenza l’argine di terra che aveva davanti a sé per poi carambolare nel campo adiacente. La macchina, per fortuna, si è arenata distrutta nel campo prima di finire nelle acque del fiume Idice. A fare luce sulla dinamica sarà la polizia locale di Budrio.