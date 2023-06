Ancora i ladri all’asilo Parini, è la nona volta

Finisce l’anno scolastico, chiudono le scuole, ritornano i vandali nella scuola dell’infanzia di Bazzano. E’ un copione che si è ripetuto per la nona volta in un anno quello che è andato in scena due notti fa all’asilo Cesare Parini nel capoluogo di Valsamoggia. Ennesima incursione dei ladri di merendine che venerdì mattina ha riservato un’altra brutta sorpresa a maestre, personale scolastico e genitori alle prese con gli effetti di una intrusione nell’ala della scuola materna, con vandalismi, porte spaccate, danneggiamenti di attrezzature e cassetti o armadi rovistati a caccia di soldi o materiali didattici. Vista l’aria che tira insegnanti e personale scolastico erano già corsi ai ripari mettendo al sicuro i materiali più appetibili ai protagonisti di un confronto a distanza che va avanti da tanto tempo.

Con una reiterazione che fa pensare anche ad una sfida aperta a forze dell’ordine, istituzioni scolastiche e genitori che all’ottavo colpo, dopo avere manifestato disagio e preoccupazione crescente, lunedì scorso avevano realizzato e appeso alla recinzione tra il parcheggio e il giardino dell’asilo uno striscione che recitava: ‘Basta furti! I genitori chiedono sicurezza a scuola’.

Pochi giorni dopo lo striscione è stato rimosso con disappunto dei rappresentanti dei genitori che giovedì avevano incontrato il sindaco Ruscigno.

Il primo cittadino aveva confermato che con l’approvazione del bilancio a fine aprile ora sono disponibili i circa 15mila euro necessari al montaggio di un sistema di allarme: "La telecamera già installata è stata elusa con intrusioni dal retro e dal travisamento con cappucci -dice il sindaco- A breve, questione di tempi tecnici, è prevista l’installazione di un sistema di allarme collegato alle forze dell’ordine e quando arriverà la fibra metteremo anche altre telecamere".

Interventi ancora da realizzare e comunque tardivi rispetto alla dimensione e ai danni già procurati all’istituto secondo Silvia Adani e Simone Rimondi, consiglieri di Civicamente Samoggia che parlano di ritardi colpevoli e di ‘mala gestione della cosa pubblica’: "Questa situazione è nota da mesi. Noi la portammo all’attenzione del consiglio comunale già nel febbraio scorso chiedendo l’installazione almeno di un sistema di allarme, che deve ancora arrivare. E intanto i danni aumentano", commentano i consiglieri d’opposizione. Gabriele Mignardi