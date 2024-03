Ancora nervi tesi con Roma. Città 30, nuovo avvertimento. E Bignami media: "Non ostili"

"Che si stia sistematicamente cercando di colpire Bologna? Una cosa fuori dal mondo". Galeazzo Bignami prova a tirare fuori definitivamente dalle polemiche il suo partito, Fratelli d’Italia, dopo che negli ultimi giorni si era levato un fuoco di fila dal Pd. Che non si possa parlare di una strategia preordinata, da Roma, per danneggiare politicamente Bologna, l’aveva sottolineato due fiorni fa il ministro Francesco Lollobrigida. Bignami si inserisce in quella scia. "Come governo stiamo facendo cose concrete per Bologna, un sostegno importante. Basti pensare ai soldi per il tram, ai fondi del Pnrr, al Passante, al lavoro per l’Interporto, allo stop ai voli notturni per l’aeroporto – snocciola il viceministro ai Trasporti –. Insomma, diversi fronti nei quali l’operato del governo è tangibile. Dice bene il ministro Lollobrigida, non c’è alcuna ostilità, è un’accusa fuori dal mondo. Sulla Città 30, in particolare, la nostra è una critica riguardo al metodo, non riguardo al merito. Servono equilibrio e serietà in tutte le cose".

Intanto si sta assottigliando il conto alla rovescia per la Città 30. Domenica prossima, 31 marzo, scadranno infatti i termini dettati dal Ministero dei Trasporti per adeguarsi alla direttiva sulle zone 30. Termini che erano stati esplicitati con una lettera di ‘raccomandazioni’ da parte del ministro Matteo Salvini nei confronti del sindaco Matteo Lepore. Essendo la domenica di Pasqua, ed essendo lunedì 1 aprile il giorno di Pasquetta, è difficile che l’intervento del ministero possa essere immediato, nel caso Palazzo D’Accursio non si adatti alle istruzioni del dicastero di Porta Pia. Ma tutto lascia supporre che dai vertici del ministero non si voglia far passare la cosa in cavalleria. "Se il Comune non decide di collaborare, valuteremo cosa fare – ha avvertito ieri il viceministro Galeazzo Bignami, a margine della conferenza stampa di FdI sull’arrivo tra i meloniani di Francesca Scarano –. D’altronde ci sono anche sentenze recenti in cui è stato ribadito come questa sia una materia che non può essere lasciata all’iniziativa dei singoli Comuni – ha aggiunto Bignami –. C’è una giurisprudenza già consolidata. Questo al di là del merito dell’iniziativa. Prima di tutto c’è un tema di metodo, per cui le cose, che siano giuste o sbagliate, vanno fatte nel rispetto del nostro ordinamento". Oltre al metodo, il viceministro ha sottolineato poi come il caso di Bologna sia diverso dagli altri. Per questo il Ministero ha puntato i riflettori sul capoluogo emiliano. "Non so se siano state fatte altre lettere indirizzate ad altri Comuni – ha detto del resto Bignami – non ne ho contezza ma non credo. Quando studiai la questione, notai intanto che c’è una dimensione diversa" della città, per esempio rispetto ad Olbia, dove "anche l’estensione della misura è meno generalizzata. Quindi credo ci siano delle peculiarità determinate dal fatto che Bologna ha un impatto più significativo", ha chiosato. Fari puntati, quindi sull’inizio di aprile per capire cosa succederà.