"Ancora nessuna traccia dei lavori promessi in consiglio comunale"

A San Lazzaro per quel che riguarda i lavori pubblici c’è chi non ci vede chiaro. A parlarne è il consigliere di opposizione di FdI Alessandro Sangiorgi: "Purtroppo, ancora una volta con rabbia e rammarico, dobbiamo prendere nota che i lavori da noi richiesti non sono stati ancora eseguiti. Nello specifico, durante il Consiglio Comunale del 28 settembre 2022, avevamo richiesto, al fine di venire incontro alle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza evidenzianti un’eccessiva velocità ad opera dei veicoli sulla Via San Lazzaro all’incrocio con via Parma, la posa di attraversamenti pedonali rialzati". Sangiorgi poi aggiunge: "Durante quella seduta di Consiglio ci era stato richiesto di ritirare la richiesta in quanto i lavori erano stati calendarizzati entro fine novembre, al massimo entro i primi di dicembre. Di tali lavori non si è nemmeno vista l’ombra. Non è la prima volta che accade: identica sorte era accaduta circa analoga richiesta concernente il ripristino dei dossi artificiali in Via Martiri di Pizzocalvo, a suo tempo presenti nei pressi dell’Asilo Nido Maria Trebbi. In tale occasione, cioè il Consiglio Comunale del 28 settembre 2020, ci era stato riferito che si era in procinto di provvedere al loro ripristino. Dopo due anni, anche in questo caso, nulla è successo".

Il consigliere poi conclude: "Noi tutti, cittadini in primis, gradiremmo una maggior attenzione da parte dell’amministrazione nei confronti di questi lavori che sono fondamentali per la cura della città e per la sicurezza della viabilità. Altre segnalazioni si sono susseguite da parte nostra, come la situazione di strade e marciapiedi colabrodo in frazioni quali la Cicogna, e tanti altri esempi. Per questo abbiamo chiesto di recente di fornirci un cronoprogramma dei lavori per i prossimi due anni, affinché di fronte alle promesse possiamo avere contezza dei lavori effettivamente programmati. Ulteriori ritardi non sono più accettabili".

Zoe Pederzini