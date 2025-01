Ancora sangue in Bolognina. Passante accoltellato alle spalle. Ora è caccia all’aggressore

Aggredito e accoltellato alle spalle, per pochi spicci. Ancora sangue e ancora violenza, ancora alla Bolognina, in via Tiarini, un’altra strada che da anni ormai è teatro di spaccio, risse e accoltellamenti. La vittima della brutale aggressione, avvenuta l’altra sera, è un cittadino di 35 anni pakistano, ferito mentre stava rincasando: era circa mezzanotte quando l’uomo, che aveva raggiunto in Italia la moglie da un paio di mesi, è stato colpito con più coltellate alla schiena e derubato del portafogli con 50 euro e i documenti.

Il trentacinquenne, che aveva anche bevuto un po’, a causa del dolore è svenuto in strada: è stato soccorso dai sanitari del 118, allertati da alcuni residenti che hanno sentito le urla, e trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni, malgrado le tre coltellate, tutte molto superficiali alla schiena, non destano preoccupazioni. In via Tiarini sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e della stazione Navile, che stanno adesso lavorando per individuare l’autore dell’aggressione. I militari dell’Arma, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima in ospedale, stanno adesso analizzando i video della sorveglianza della zona, per verificare se abbiano ripreso la scena e capire se chi ha agito sia uno dei soggetti soliti gravitarvi. Stando a quanto dichiarato dalla vittima, che prima di svenire ha chiamato la moglie che lo ha subito raggiunto in via Tiarini, l’aggressore, piuttosto giovane e magro, sarebbe scappato via in direzione di via Matteotti.

I militari dell’Arma stanno lavorando per ricostruire il movente della violenza, ancora nebuloso: se si sia trattato effettivamente di un’aggressione a scopo di rapina o se invece i due si conoscessero da prima e la violenza sia legata a rancori personali, magari alimentati dallo stato di alterazione alcolica. Una vicenda comunque violenta, che torna a portare al centro dell’attenzione la zona della Bolognina, dove in questi mesi i controlli delle forze dell’ordine si sono intensificati. Tuttavia, resistono alcune sacche di delinquenza e degrado, che periodicamente tornano a esplodere in episodi più o meno gravi che non permettono alla cittadinanza di vivere il quartiere in maniera serena.