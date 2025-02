Ancora sangue in zona stazione. Scoppia lite per lo spaccio. Accoltellato ragazzo di vent’anni

Ancora sangue in zona stazione. Un altro episodio violento è avvenuto ieri, intorno all’ora di pranzo, sulle scale dell’Autostazione. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, subito intervenuti su chiamata dei tantissimi testimoni presenti a quell’ora, la vittima, un ventenne tunisino, sarebbe stata aggredita da un altro dei soggetti che sono soliti frequentare la zona, che subito dopo aver sferrato la coltellata è scappato via. Il ragazzo è stato ferito al braccio: un taglio profondo che ha causato un’importante fuoriuscita di sangue.

Subito all’Autostazione, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno accompagnato all’ospedale Maggiore il ferito. L’ambulanza è partita in codice di media gravità, ma il giovane a un certo punto ha perso conoscenza a causa dell’emorragia. Una volta in ospedale, le sue condizioni si sono stabilizzate.

I carabinieri della stazione Bologna e del Radiomobile hanno subito avviato le ricerche dell’aggressore, che sarebbe stato ripreso in azione dalle tantissime telecamere presenti nella zona. L’uomo ancora non è stato rintracciato, ma sarebbe già stato individuato, riconosciuto appunto perché solito gravitare nei pressi dell’Autostazione. Il movente sarebbe riconducibile a questioni di droga, un problema più volte segnalato in quest’area, dove sono costanti i servizi di controllo di polizia e carabinieri proprio per limitare spaccio e situazioni di degrado.

Un regolamento di conti, un’invasione di campo: le ipotesi per i carabinieri sono ancora tutte aperte mentre vanno avanti le ricerche dell’uomo. Quello di ieri è solo l’ennesimo fatto di sangue che si registra in un’area problematica su cui l’attenzione di forze dell’ordine e amministrazione è massima.

Mariateresa MastromarinoNicoletta Tempera