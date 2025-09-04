Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
Cronaca
CronacaAncora scintille sul crack. De Pascale con Lepore: "Esposti vergognosi"
4 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Ancora scintille sul crack. De Pascale con Lepore: "Esposti vergognosi"

Il presidente di Regione sul caso pipe gratis a Bologna. Ma Evangelisti (Fd’I): "Capovolta la realtà".

Una scena di consumo di droga ormai abituale in Bolognina

Una scena di consumo di droga ormai abituale in Bolognina

Il governatore Michele de Pascale interviene nel dibattito sulla distribuzione gratuita di pipe per il crack decisa dalla giunta di Bologna e lo fa con un attacco durissimo alla destra che sul caso ha presentato denunce ed esposti.

"È vergognoso – dice de Pascale a margine di ’Farete’, la kermesse di Confindustria Emilia in Fiera –, è un modo di fare politica di cui, chi se ne fa protagonista, si dovrebbe vergognare. Penso che ci sia veramente un’incapacità di fondo di distinguere fra le funzioni della politica e le scelte tecniche operate dai sanitari nella gestione di fenomeni complessi le dipendenze. La finalità di una misura come questa, che ha tantissimi precedenti, è quella della minimizzazione del danno. È legittimo giudicare

e verificare l’effetto, ma raccontare che si prendono iniziative di questo tipo perché si vorrebbe incentivare l’uso

di sostanze stupefacenti è vergognoso. Chi fa queste polemiche ci vada un’ora in un Sert, veda che attività fanno infermieri, medici, psicologi.

Ci vuole rispetto".

Sul tema dello scontro a colpi di esposti, con Fratelli d’Italia da una parte e il Comune in Procura con un dossier sullo spaccio di crack dall’altro, interviene il senatore Pier Ferdinando Casini, eletto tra le fila del centrosinistra: "Tutti che vanno in Procura, ora pure la giunta... Ma la Procura è un’altra cosa. La politica si fa nelle aule del consiglio comunale, regionale

e provinciale...".

Il centrodestra, però, non ci sta e torna ad attaccare con la capogruppo in Regione di FdI Marta Evangelisti: "Parlare

di ‘vergogna’ rivolto a chi denuncia una deriva pericolosa nella gestione delle dipendenze significa capovolgere la realtà", dice rivolta a de Pascale.

Nel frattempo, secondo la polizia, di crack se ne trova poco in giro, mentre di cocaina ce n’è fin troppa. E i prezzi sono sempre più stracciati. Vanno infatti di moda, ora, delle ‘palline’ di coca, dosi molto piccole dal peso di 0,2-0,3 grammi appena, che si possono comprare ad appena 10 euro. Ed è proprio dalla coca che si ricava il crack, visto che il singolo pusher di strada o l’assuntore stesso può trasformare quella polvere in cristalli in casa sua, ‘cucinandola’ per poterla poi fumare anziché ’sniffare’.

Ieri, infine, i commercianti e i residenti della Bolognina, la zona al centro del dibattito, hanno incontrato l’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid chiedendo la proroga della zona rossa e un presidio fisso delle forze dell’ordine.

