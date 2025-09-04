Ancora scintille sul crack. De Pascale con Lepore: "Esposti vergognosi"

Il governatore Michele de Pascale interviene nel dibattito sulla distribuzione gratuita di pipe per il crack decisa dalla giunta di Bologna e lo fa con un attacco durissimo alla destra che sul caso ha presentato denunce ed esposti.

"È vergognoso – dice de Pascale a margine di ’Farete’, la kermesse di Confindustria Emilia in Fiera –, è un modo di fare politica di cui, chi se ne fa protagonista, si dovrebbe vergognare. Penso che ci sia veramente un’incapacità di fondo di distinguere fra le funzioni della politica e le scelte tecniche operate dai sanitari nella gestione di fenomeni complessi le dipendenze. La finalità di una misura come questa, che ha tantissimi precedenti, è quella della minimizzazione del danno. È legittimo giudicare

e verificare l’effetto, ma raccontare che si prendono iniziative di questo tipo perché si vorrebbe incentivare l’uso

di sostanze stupefacenti è vergognoso. Chi fa queste polemiche ci vada un’ora in un Sert, veda che attività fanno infermieri, medici, psicologi.

Ci vuole rispetto".

Sul tema dello scontro a colpi di esposti, con Fratelli d’Italia da una parte e il Comune in Procura con un dossier sullo spaccio di crack dall’altro, interviene il senatore Pier Ferdinando Casini, eletto tra le fila del centrosinistra: "Tutti che vanno in Procura, ora pure la giunta... Ma la Procura è un’altra cosa. La politica si fa nelle aule del consiglio comunale, regionale

e provinciale...".

Il centrodestra, però, non ci sta e torna ad attaccare con la capogruppo in Regione di FdI Marta Evangelisti: "Parlare

di ‘vergogna’ rivolto a chi denuncia una deriva pericolosa nella gestione delle dipendenze significa capovolgere la realtà", dice rivolta a de Pascale.

Nel frattempo, secondo la polizia, di crack se ne trova poco in giro, mentre di cocaina ce n’è fin troppa. E i prezzi sono sempre più stracciati. Vanno infatti di moda, ora, delle ‘palline’ di coca, dosi molto piccole dal peso di 0,2-0,3 grammi appena, che si possono comprare ad appena 10 euro. Ed è proprio dalla coca che si ricava il crack, visto che il singolo pusher di strada o l’assuntore stesso può trasformare quella polvere in cristalli in casa sua, ‘cucinandola’ per poterla poi fumare anziché ’sniffare’.

Ieri, infine, i commercianti e i residenti della Bolognina, la zona al centro del dibattito, hanno incontrato l’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid chiedendo la proroga della zona rossa e un presidio fisso delle forze dell’ordine.