Ancora scritte antisemite. Zuppi: "Prevalga la pace"

A Bologna è spuntata la scritta ’Israele = morte’ sulla parete esterna della chiesa di Santa Maria della pietà, in via San Vitale. E poi, nello stesso colore rosso, la parola ’Cccp’ e il simbolo della falce e martello sulle raffigurazioni di alcuni Papi che costellano la facciata della chiesa. Una nuova iniziativa anti-semita che ha fatto insorgere vari esponenti della nostra città.

A partire dal cardinale Matteo Zuppi, che osserva: "Il clima di odio va sempre stemperato. La guerra è una pandemia e, come tale, non risparmia qualcuno e risparmia altri, ma colpisce tutti". Don Matteo prosegue: "Per questo motivo dobbiamo lavorare per la pace, che è l’unica medicina contro la guerra. Se la pace prevarrà, ci guadagneremo tutti".

Sul caso, poi, è intervenuto il parlamentare Virginio Merola (Pd), pubblicando su Facebook una foto del messaggio contro Israele: "Nulla giustifica queste

scritte. Ripeto, nulla. Dobbiamo uscire da una logica che ci conduce nel baratro delle idee. Dobbiamo ritrovare la capacità di ragionare e di dialogare, anche da posizioni diverse e radicalmente lontane. La nostra convivenza non può essere un perenne scontro di tifoserie", conclude l’ex sindaco.

A stretto giro, ecco la dichiarazione web di Andrea De Maria, deputato del Pd: "Mi unisco alle parole di condanna per le scritte sul muro della Chiesa di Santa Maria della Pietà a Bologna. Un messaggio di odio non isolato, espressione di un ritorno dell’antisemitismo sempre più presente nel Paese. Nemico della democrazia, della pace e del dialogo".