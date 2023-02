Ancora spaccio alla Stamoto Stanzani: "L’area va recuperata"

Non basta chiudere i buchi nelle reti. Non bastano i controlli quasi quotidiani delle forze dell’ordine. La Stamoto resta terra di nessuno. Anzi, di disperati e anche spacciatori, che trovano rifugio nelle vecchie strutture dell’esercito abbandonate, dove vendono la loro merce. Ieri, sono stati anche immortalati dai cittadini, che hanno fotografato i pusher impegnati, sotto al tiepido sole di febbraio, negli scambi fuori dalla balconata di uno dei palazzi occupati. Una situazione più volte denunciata dal consigliere Nicola Stanzani di Forza Italia, che da anni si batte perché per quell’area enorme venga trovata una destinazione, che la sottragga così all’abbandono e all’inevitabile degrado.

"La Giunta Comunale ha appena deliberato l’Istituzione dell’Albo degli immobili pubblici e privati utilizzabili per progetti di rigenerazione urbana, anche per contrastare la drammatica emergenza abitativa che attanaglia Bologna – dice Stanzani –, ma intanto alla Stamoto, continuano le occupazioni abusive e soprattutto lo stato di zona franca rispetto allo spaccio, al di fuori di ogni controllo e presidio. Tutto ciò a danno dei residenti della vasta area interessata e dell’intera città, che di quegli spazi avrebbe enorme bisogno. Questa situazione di impunità all’interno della ex caserma, purtroppo sotto gli occhi di tutti, risulta ormai francamente inaccettabile".