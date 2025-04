Ancora troppo freddo. Termosifoni accesi fino a venerdì prossimo

Maltempo, termosifoni accesi fino al 18 aprile. Come è già avvenuto in diverse parti di Italia, compreso il capoluogo bolognese, si rende necessaria una misura straordinaria per il freddo che si sta allungano con temperature ben al di sotto della media.

Il provvedimento si è reso necessario, appunto, viste le attuali condizioni meteorologiche e le previsioni dei prossimi giorni con temperature che scendono ancora rispetto agli anni passati. Il Comune di San Lazzaro di Savena ha deciso di autorizzare l’accensione dei riscaldamenti fino a venerdì, 18 aprile, compreso. La decisione, formalizzata attraverso un’apposita ordinanza firmata dalla sindaca Marilena Pillati, si è resa necessaria viste le condizioni meteorologiche e le previsioni che per i prossimi giorni indicano temperature nettamente al di sotto della media stagionale.

L’accensione degli impianti (che sarà facoltativa) non dovrà comunque superare un totale di 7 ore giornaliere. Inoltre, si invitano i cittadini a limitare l’accensione dei riscaldamenti nelle ore più fredde della giornata ricordando l’obbligo di non superare i 19 gradi negli ambienti residenziali e i 17 gradi in quelli produttivi: sono comunque previsti due gradi di tolleranza).

Zoe Pederzini