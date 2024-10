Ancora un sold out per Diodato

Il tour del cantautore Diodato fa tappa in città stasera, alle 21 al teatro Europauditorium. Come tutte le altre date della sua tournée teatrale ’Diodato nei teatri’, il concerto è sold out. Una grande prima per il vincitore dell’edizione 2020 del festival di Sanremo con il brano ’Fai rumore’. Ma anche il 2024 è stato un anno importante per Diodato che con il brano ’La mia terra’ (nella colonna sonora del fortunato film ’Palazzina Laf’ di Michele Riondino) ha vinto il David di Donatello, il Nastro d’Argento e il Ciak d’Oro per la miglior canzone originale. "Mi avete dato la vostra fiducia e spero davvero che questi concerti la stiano ripagando – ha scritto l’artista sui suoi social per ringraziare il suo pubblico –. Per me ogni sera è un viaggio indimenticabile e vi sarò sempre grato per questo". Un viaggio a cavallo tra musica e teatro in cui vuole trasportare i suoi fan. Di fatto, ha lavorato con Filippo Ferraresi, regista e direttore artistico parte della compagnia Dragone, che ha firmato numerose produzioni internazionali. Ad affiancare l’artista sul palco ci saranno Rodrigo D’Erasmo, Gabriele Lazzarotti, Alessandro Comisso, Simona Norato, Lorenzo Di Blasi e Andrea Bianchi.