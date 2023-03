Andare a scuola con il Pedibus

Il Piedibus, è un progetto della Regione che parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito, raccoglie passeggeri, rispettando l’orario prefissato e portando i bambini a scuola ogni mattina. Aiuta i bambini a riappropriarsi del piacere di camminare facendo del sano movimento e apprendendo i fondamenti dell’educazione stradale; offre un’occasione in più per incontrarsi e socializzare e inoltre contribuisce a ridurre il traffico attorno alle scuole e l’inquinamento atmosferico. L’istituto Comprensivo, il Comitato Genitori e il Comune invitano a collaborare partecipando alle "giornate del Piedibus" secondo il calendario qui riportato: ritrovo nel parcheggio del parco Lombardini – ore 7,508 per le classi quinte lunedì 27 marzo, per le classi terze martedì 28 marzo, per le classi quarte mercoledì 29 marzo.