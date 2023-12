Andare per presepi a Porretta e dintorni

È ancora possibile visitare il grande presepe meccanico nella chiesa dell’Immacolata in via Mazzini a Porretta Terme. Il meraviglioso allestimento, realizzato a partire dal 2000 da Leonardo Antonelli e Francesco Mascagni, rappresenta scene del Vangelo e della vita quotidiana dell’epoca con una grande varietà di movimenti meccanici, dettagli, luci ed effetti speciali. La sala è aperta fino a fine gennaio dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. Prosegue fino al 6 gennaio anche la mostra-concorso di presepi al Castello Manservisi di Castelluccio. La premiazione dei vincitori si terrà in occasione della festa dell’Epifania, nel pomeriggio del 6 gennaio dalle 15 alle 18, con giochi e laboratori per bambini e una dolce sorpresa.