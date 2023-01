Andiamo Mou a vedere come siamo Messi

Gianni

Gennasi

LA TASSA

Il governo ha prorogato i dehors Covid fino al 30 giugno, ma la giunta comunale, che finora aveva sospeso la riscossione del Cosap (il canone per l’occupazione del suolo pubblico), vuole ripristinarne il pagamento, in una misura da definire. Naturalmente protestano le associazioni di commercianti e artigiani, già convocate a fine mese a Palazzo d’Accursio. Come al solito, sarà aperto un tavolino di discussione.

CARABINIERI 1

Si allungano i tempi per la costruzione della mitologica caserma al Pilastro. La prima stima parlava di apertura nel gennaio ‘22, di recente il Comune aveva pronosticato il febbraio ‘23. Invece, a causa del rincaro dei materiali e di alcune varianti apportate al progetto di partenza, ora si prevede la fine dei lavori nella prossima primavera-estate. Usi a obbedir attendendo.

CARABINIERI 2

Nell’anno appena passato l’Arma ha registrato a livello provinciale una media di due denunce al giorno a carico di minorenni membri di una baby gang. Un Pratello per amico.

LE SVENDITE

Scattano domani, fino al 5 marzo, i saldi. La Confesercenti ipotizza una spesa media pro capite di 170 euro. Con l’aria (bassa) che tira, secondo noi ha sbagliato a fare gli sconti.

QUOTA 54 METRI Termineranno venerdì le visite alla terrazza panoramica di San Petronio, che hanno contribuito al finanziamento del restauro della basilica, ormai completato. Santo cielo!

NON PERVENUTO

Manca Matteo Lepore nella pur lunga lista dei sindaci della regione (153 alla fine della settimana scorsa) che sosterranno Bonaccini al congresso del Pd. In verità, il sindaco bolognese non si è ancora schierato con nessuno dei candidati alla segreteria. Di Letta e di governo.