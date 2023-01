Gianni Gennasi

IL POST-QATAR

Smaltito il Mondiale dei Muchachos, assaporate le disgrazie juventine, maldigerito il contrattino di Ronaldo, i tifosi rossoblù tornano oggi pomeriggio in diretta tv all’Olimpico, per la sfida alla Roma di rito portoghese. Andiamo Mou a vedere come siamo Messi.

NELLA CALZA

Caria Befana, o’ solo sete anni e facio la seconda ma laltro giorno oh capito perche papa siè rabbiato quando ha visto la bollleta del ri-scalda-mento. e siccome a me le parolaccie non mi, piaciono, ti quiedo di portarmicisi del carbone, anchhe se non sono stato cattivo. Grazzie.