Andrea Babbi: "Con il nostro civismo porteremo in Regione il ’Bene Maggiore’"

"Siamo più civici e democratici di molti altri. Ma soprattutto crediamo che il civismo abbia senso e possa trovare spazio anche in politica. Per questo siamo qui". Non è un caso che l’incontro di Andrea Babbi capolista della lista ’Civici, con de Pascale presidente’, al Sydney Hotel sul palco con il candidato del Pd Michele de Pascale, inizi parlando proprio di civismo, in una sala colma di cittadini e realtà diverse. Non manca nessuno, infatti, in platea: c’è il mondo dell’associazionismo, quello del volontariato e l’ampio comparto del sociale; c’è il mondo del turismo e della logistica, così come la sfera cattolica e assistenziale.

Una serata ‘civica’, per eccellenza, che mette al centro il ‘Bene Maggiore’, slogan della campagna di Babbi. "Il bene comune non basta più, soprattutto ai giovani. E quindi ho pensato al ‘Bene Maggiore’ – analizza Babbi –, cioè il bene che tutti possono portare, che siano della minoranza o della maggioranza, per contribuire in maniera positiva anche nel mondo politico, tutelando le minoranze e anche chi non la pensa come noi". E per questo sarà importante "trovare una mediazione anche quando saremo in consiglio", conclude l’ex dg di Enit, l’Agenzia nazionale del turismo, ora nel cda di Interporto. Parole condivise anche dal sindaco di Ravenna che, incalzato dalla presidente delle Acli Bologna, Chiara Pazzaglia, confessa: "La prima cosa che farei se vincessi le elezioni sarebbe chiamare Giorgia Meloni per chiederle di smettere con questa polemica continua e insopportabile sul tema dell’alluvione – afferma il candidato dem –. Capisco che in campagna elettorale non sia possibile, ma dopo le elezioni sì. Il tema è talmente serio che necessita che il presidente della Regione e la presidente del Consiglio facciano un ‘patto repubblicano’. Ci giochiamo troppo della nostra terra". Ma all’incontro tra candidati non c’è solo l’Emilia-Romagna, come ripercorre Babbi, che viene dall’incarico alla Petroniana viaggi, l’agenzia della Curia capace di portare in tempo di guerra pellegrini dall’Italia a Gerusalemme, Betlemme e Ramallah.

"L’esperienza in Terra Santa rappresenta il 70% della motivazione per cui mi sono candidato – dice Babbi –. Un’avventura che sembrava impossibile, che poi si è concretizzata. Abbiamo abbracciato e incontrato comunità di ortodossi, ebrei, palestinesi e musulmani". Da qui la necessità di "trovare e garantire la pace – continua il civico –. Questo tema è entrato nel nostro programma, perché la pace inizia qui con noi, dentro le nostre famiglie, comunità e città. Se parte dal basso, allora si costruisce anche dove sembra impossibile". Tra il pubblico, alcuni rappresentanti della comunità latino-americana in Emilia-Romagna e anche il presidente dell’Interporto Alessandro Alberani e altri candidati civici. Ma è stato un dialogo a tu per tu, tra de Pascale e Babbi. "Di de Pascale ammiro il grande dono dell’ascolto, condito dalla capacità di governare e decidere, cucendo tutta la coalizione. Non deve essere stato semplice", afferma Babbi. Mentre per de Pascale, il civico ha una "grandissima competenza e una grandissima generosità. Mi ha stupito da subito la sua disponibilità a mettersi in gioco, perché non era una scelta facile".