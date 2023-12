Andrea, barista e scrittore presenta il suo primo libro

Di giorno dietro il bancone del Caffè Margherita e nel tempo libero la scrittura, senza trascurare lo studio al Dams e la passione per la musica.

Vita intensa e ad alto tasso di creatività quella di Andrea Montaguti (nella foto con Maria Serena Linea) , 23 anni, nato e cresciuto a Casalecchio, con tante ore trascorse negli anni con mamma, zio e nonni nel retro del bar più antico della cittadina sul Reno, con vista sul ponte e il passeggio continuo tra la Porrettana e via Marconi. Ed è proprio questo lo sfondo nel quale l’altra sera ha presentato la sua prima opera letteraria: un breve romanzo di formazione intitolato: ’I giorni d’oro’, che racconta una singolare avventura di tre amici sullo sfondo di una Bologna dei nostri tempi e di un immaginario borgo appenninico che somiglia tanto a Badi, dove la famiglia da decenni trascorre i suoi periodi di vacanza.

Tutti dettagli che il giovane autore ha svelato nella sala del Margherita che per una sera si è trasformata in un salotto letterario, con la prof del liceo Maria Serena Linea (sua ex insegnante) a tenere a battesimo l’esordio narrativo del suo originale ex allievo. Opera prima sostenuta dalla Pro loco e dal suo presidente Alessandro Menzani e anticipata per sommi capi dal neo scrittore, che nel suo stile personalissimo ha reso la serata leggera e divertente, fino al brindisi e al firma-copie finale.