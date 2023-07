Andrea Bonzi, il Comune riapre al traffico Via de' Carbonesi

Andrea

Bonzi

Oltre agli evidenti disagi per i residenti

della zona, costretti ad allungare il percorso

per raggiungere casa,

il problema maggiore è risultato essere la deviazione dei bus.

In particolare, le linee 11 e 14 finivano per riversarsi in una già trafficata via Irnerio, creando

un paradosso: una misura

nata (anche) con obbiettivi

di sostenibilità, finiva per concentrare traffico e smog a pochi metri di distanza.

Gli allarmi di questi mesi lanciati da residenti, commercianti, sindacati, sono rimasti a lungo inascoltati, poi finalmente è giunta la soluzione di "buon senso". L’assessore comunale alla Nuova Mobilità, Valentina Orioli, lo ha sintetizzato così: "Il gioco non valeva la candela".

Una mossa anche strategia: meglio chiudere almeno

un fronte, visto che si è appena aperto quello - ancora più caldo - della ‘Città 30’, una rivoluzione che vedrà l’amministrazione sulla graticola delle critiche a lungo e che avrà il suo primo vero test con la ripresa dopo i mesi estivi. Tant’è: ammettere un errore può essere segno di maturità. Certo che si poteva dare la svolta con largo anticipo o, arrivati ormai qui, almeno senza aspettare l’arrivo di settembre. Difficilmente, infatti, via de’ Carbonesi si ripopolerà di visitatori e turisti nei torridi luglio e agosto bolognesi.

Il contesto, in queste ore, è talmente deserto che alcune macchine – l’abbiamo verificato ieri sul campo – dribblano le fioriere e passano comunque, spostando la transenna alla fine della strada. L’ennesimo paradosso nel paradosso.

Il Comune, da parte sua, dice che prima di settembre non si può fare. Ci sono tempi tecnici da rispettare: la riapertura al traffico va messa nero su bianco, la segnaletica va modificata e vanno ripristinate le tratte degli autobus. Ma poi sarà dura dare torto a chi commenta con una punta di sarcasmo: "Meglio tardi che mai".