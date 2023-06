Andrea Ciccone, lutto cittadino a Castello d’Argile per il funerale

Castello d’Argile (Bologna), 25 giugno 2023 – Grande cordoglio a Castello d’Argile per la prematura scomparsa di Andrea Ciccone, soprannominato dagli amici ‘Cicco’. E’ il sedicenne, animatore di ‘Estate ragazzi’ della parrocchia del paese, morto all’ospedale Maggiore di Bologna l’altro giorno dopo essere stato investito da un’automobile il 15 giugno.

Secondo quanto è stato ricostruito, ‘Cicco’ stava giocando con un amico, pare che si rincorressero, nel parco Giovannini quando è finito sulla strada, via Europa Unita, proprio mentre passava una macchina. L’impatto era stato inevitabile e il ragazzo aveva battuto la testa. Immediati i soccorsi e il volo dell’elicottero del 118 che aveva portato Andrea al Maggiore dove aveva subito una delicata operazione chirurgica. Poi i giorni del ricovero nel Reparto di Rianimazione fino al decesso.

L’altra sera si era tenuto un momento di preghiera nella chiesa parrocchiale a cui avevano partecipato centinaia di persone. Il parroco, don Giovanni Mazzanti, era ancora in ospedale con i familiari del ragazzo e aveva preso la parola al suo posto il sindaco di Castello d’Argile Alessandro Erriquez. Una veglia di preghiera si era tenuta anche la sera dell’incidente e alcuni amici di Andrea, nei giorni del ricovero, avevano affisso al balcone del municipio, degli striscioni di incoraggiamento. ‘Cicco’ aveva giocato a calcio, categoria 2007, nella società calcistica Libertas Argile Vigor Pieve dove era un apprezzato portiere.

Innumerevoli i post di cordoglio sui social. "Ciao Andrea, non ci sono parole per esprimere il dolore, lo sconforto. Il destino a volte è veramente crudele. Fai un buon viaggio". "Abbiamo sperato fino a questo post… che mai avremmo volto leggere. Ci stringiamo attorno alla famiglia e a tutti i suoi cari amici. Non ci sono parole ma solo lacrime". "Dolore, solo dolore. Chi resta ha bisogno di una comunità che abbracci forte, anzi fortissimo…".

Il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari, ha portato la propria vicinanza e quella dei suoi concittadini. "Anche io – scrive il primo cittadino – a nome di tutta la vicina e amica Pieve di Cento mi unisco al dolore immenso che sta vivendo la famiglia di ‘Cicco’. E mi stringo attorno alla comunità di Argile". Non si sa ancora quando si terranno i funerali di Andrea, Erriquez ha fatto sapere che quel giorno sarà indetto il lutto cittadino, e la salma è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Annullati gli eventi della festa patronale, in programma in questo fine settimana.