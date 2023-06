Bologna: Andrea Ciccone morto a 16 anni otto giorni dopo l’incidente al centro estivo

Bologna, 23 giugno 2023 – Non ce l’ha fatta Andrea Ciccone. E’ morto stamattina all’ospedale Maggiore di Bologna dove era ricoverato dal 15 giugno scorso in gravi condizioni. E’ il ragazzino di 16 anni di Castello d’Argile, animatore di ‘Estate ragazzi’ della parrocchia che era stato investito da un’automobile mentre giocava con un amico.

Si rincorreva con l’amico ed era finito sulla strada, in via Europa Unita, dove in quel momento, fatalità ha voluto, sopraggiungeva una macchina.

Nonostante la bassa velocità dell’auto l’impatto era stato inevitabile e il ragazzo aveva battuto la testa. "Andrea caro – dice il sindaco di Argile Alessandro Erriquez - mai avrei voluto rivolgerti questo saluto, a nome di tutta la comunità di Castello d'Argile. Hai lottato come un leone per tenerti aggrappato alla vita. Hai lottato come sapevi fare tu, quando volavi tra i pali per evitare il goal alla nostra mitica categoria 2007( «Cicco le para tutte«, dicevamo). Il destino, stavolta, è stato beffardo. Tanto beffardo da pietrificare il dolore che stiamo vivendo”.

E il primo cittadino continua: "Oggi ci resta la certezza che staremo vicino alla tua splendida famiglia, alle tue amiche, ai tuoi amici, per aiutarli ad affrontare il terribile vuoto che già si avverte. Ciao Cicco, ti voglio bene. Il tuo sindaco".

La famiglia ringrazia per la vicinanza espressa in questi momenti di profonda sofferenza. Nel giorno dell'ultimo saluto ad Andrea, non si sa ancora quando ci saranno i funerali, il sindaco fa sapere che sarà proclamato il lutto cittadino. “Anche a nome della stessa famiglia – aggiunge Erriquez -, chiedo di condividere giornate di sobrietà e rispettoso silenzio”.