Andrea Costa, le motivazioni: "Fatture false col pretesto delle sponsorizzazioni"

Fatture gonfiate e false sponsorizzazioni sportive a favore dell’Andrea Costa e di una società di basket femminile di Parma: depositate le motivazioni della sentenza del Tribunale di Bologna del 16 maggio (Collegio presieduto dal giudice Simona Siena, giudici a latere Filippo Ricci e Giuseppe Pighi). Nel mirino il giro di false fatturazioni realizzato da un’associazione per delinquere operante in diversi Paesi. Il processo si è concluso con la sola condanna di Paolo Delle Piane, l’unico capo e promotore dell’associazione, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione oltre alla confisca di 4 milioni, corrispondente al profitto tratto dalla commissione dei reati. Tutti gli altri imputati sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato o prosciolti in quanto i reati contestati sono stati ritenuti prescritti.

L’avvocato Luca Camaggi, difensore del legale rappresentante di Media Consult, una delle società cartiere, sottolinea che "processi come questi che riguardano frodi internazionali sono lunghi e complessi. Nel frattempo, tuttavia, sono state tenute in sospeso vite di persone per bene, ignare del contesto in cui stavano operando e finite inconsapevolmente in un giro più grande di loro. Bene, quindi, che sia intervenuta la prescrizione". Gian Piero Domenicali (ex patron dell’Andrea Costa ed ex vicesindaco di Imola), Tullio Chiocciola e Giovanni Bertolazzi, con ruoli rilevanti in Imola Basket e anch’essi imputati in origine per avere partecipato all’associazione contestata, hanno patteggiato la pena in udienza preliminare. Il processo ha riguardato il vertice dell’associazione Delle Piane e i soggetti da questi collocati, secondo l’accusa (pm Manuela Cavallo), a capo di svariate società con sede in Italia in qualità di ’teste di legno’. Il sistema che il Tribunale ha ritenuto essere stato provato dall’accusa è consistito nella creazione di un’ampia e articolata filiera di società, che Delle Piane gestiva con prestanome, e che avevano il compito di emettere fatture false per operazioni inesistenti. L’inchiesta – sui vecchi vertici della società di pallacanestro, ndr – era partita nel 2015 con le indagini della Finanza: nel 2018 erano scattati sequestri per 25 milioni, nel mirino un giro di fatture da 75 milioni. Nei soli anni di imposta 2014 e 2015 sarebbero stati evasi quasi 2 milioni quanto all’Ires e oltre 2 milioni quanto all’Iva.

Si legge nella sentenza che "le società con il pretesto di offrire spazi pubblicitari in cambio di sponsorizzazioni a due ’modeste’ squadre di pallacanestro dell’Emilia-Romagna, offrivano alle imprese locali il ben più appetito servizio delle fatture false (soggettivamente) e gonfiate". Fulcro del sistema di false fatture la società londinese Amc Ltd, formalmente amministrata da un soggetto che guidava a sua volta quasi 200 altre società tutte con sede nello stesso ufficio. Tale società riceveva dagli sponsor i pagamenti e in cambio emetteva fatture per operazioni mai eseguite a beneficio degli sponsor. Parte degli incassi erano retroceduti in contanti e al nero a questi ultimi in un reticolo di rapporti complesso e raffinato. Il cerchio del sistema frodatorio si chiudeva a valle con il riciclo del provento illecito in territori a regime fiscale privilegiato, immettendolo in circuiti finanziari "opachi".