Andrea Mingardi e Beppe Carletti ospiti alla Corte

Incontro con Andrea Mingardi e Beppe Carletti stasera alle 21 alla Corte del Comune di San Lazzaro. La serata è organizzata nell’ambito della manifestazione Via Emilia 92. L’evento vedrà la partecipazione di due ospiti illustri: Andrea Mingardi, leggendario musicista e interprete che parlerà del suo libro ’Così si suonava in Paradiso’ e Beppe Carletti, Fondatore e tastierista dei Nomadi. Quest’ultimo presenterà il suo nuovo libro dal titolo ’Una voglia di ballare che faceva luce’

La serata promette un incontro frizzante e coinvolgente, dove gli ospiti condivideranno le loro esperienze, passioni e aneddoti. Un’occasione straordinaria per il pubblico di entrare in contatto con l’anima di due grandi personalità che hanno contribuito in modo significativo alla cultura musicale italiana.