Andrea Mingardi e il suo film:: "Racconto l’amore per la città"

È una dichiarazione d’amore, decisa e passionale già dal titolo, ‘Bologna, I Love You’, il messaggio al centro del film che segna l’esordio alla regia di Andrea Mingardi (affiancato da Pier Paolo Paganelli), che è anche lo sceneggiatore. La pellicola, prodotta dalla Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, verrà presentata oggi alle 17 in anteprima al Festival del Cinema di Porretta Terme (Cinema Kursaal via Mazzini 42). I due registi saranno presenti in sala.

Mingardi, cosa ci fa un cantautore alla regia di un film?

"Quello che ha sempre fatto in una vita artistica dedicata al racconto della mia città, per la quale provo un amore viscerale, dall’uso del dialetto in tantissime mie canzoni alle storie di personaggi grandi e piccoli che la abitano. Qui l’ambizione è maggiore, abbiamo ripercorso la storia di Bologna, indagando sulle sue origini, avvolte dal mistero, sino a quello che succede oggi, alla vita, alla cultura, alla socialità che rendono uniche le nostre strade".

Con un film.

"Sì, inizialmente doveva essere un documentario e la collaborazione della Cineteca è stata preziosa, ci hanno messo a disposizione materiale di grande pregio, spesso inedito, ma andando avanti con la sceneggiatura, ho deciso di aggiungere delle parti di finzione, con attori e grandi protagonisti della nostra città che interpretano se stessi".

Tanti nomi importanti. Spicca, perché non è uomo di spettacolo come gli altri che ha coinvolto, il cardinale Matteo Zuppi.

"Ha accettato il nostro invito con entusiasmo e ci ha regalato un interessante contributo sul suo rapporto con i portici, adesso Patrimonio Unesco. Era perfettamente a suo agio davanti alla macchina da presa".

Poi ci sono i tanti suoi amici.

"Fare il film è stato come essere di continuo a una festa. C’è Chiara Sani, che interpreta il ruolo di ‘Bologna’, c’è Alessandro Bergonzoni con i suoi virtuosismi linguistici che si trasformano in una lode emozionante alla città, ci sono gli amici cantanti, da Gianni Morandi a Gaetano Curreri e tanti altri, Giorgio Comaschi, Vito e Eraldo Turra".

Vista la presenza di alcuni suoi blasonati colleghi, possiamo immaginare che ci siano anche molte canzoni.

"Ci sono le mie canzoni dialettali, ma, soprattutto, alla fine del film, dopo che la voce di Lucio Dalla ci accompagna in un volo sul cielo di Bologna, la telecamera ritorna sulla terra per il gran finale, dove, insieme a Gianni Morandi e a Gaetano Curreri cantiamo un brano che si chiama ‘Figli di Bologna’".

Ma il finale vero arriva dopo.

"Sembra che il film sia finito e invece scorrono sullo schermo una lunga serie di video-selfie nei quali tante persone che sono nate a Bologna o che vivono o hanno vissuto qui, ci regalano un loro pensiero, ci dicono ‘Bologna i Love You’. Vedrete Diego Abatantuono, Patrick Zaki, Alessandro Haber, Nicoletta Mantovani, Mara Maionchi, e tanti altri uniti dall’amore per Bologna".

Pierfrancesco Pacoda