Andrea Mingardi sul palco:: "È la gente a scegliere le canzoni"

Un concerto che sa di casa e di festa chiude il tour estivo di Andrea Mingardi: dopo numerose tappe in tutta Italia, l’artista torna nella sua Bologna. Stasera alle 21 si esibirà in piazza Lucio Dalla, a ingresso gratuito, all’interno del Lungomare Bologna, la rassegna del DiMondi Festival che porta in città i sapori del mare emiliano-romagnolo accanto a spettacoli e concerti, che animerà la piazza fino a domani.

Mingardi, chiude il suo tour estivo con la data al DiMondi Festival: cosa si deve aspettare il pubblico?"Questa sera chiudiamo davvero in bellezza, sul palco ci sarà tutta la mia band, saremo in dieci. Il luogo mi evoca ricordi bellissimi, anche solo a partire dal nome della piazza, dedicata a un mio caro amico. Speriamo di essere in tanti e di poter festeggiare anche una vittoria del Bologna (che gioca alle 15 ndr)".

E il repertorio quale sarà?"Veramente non l’ho ancora deciso con precisione: abbiamo un repertorio vastissimo, e decidiamo al momento quali canzoni fare, guardando in faccia le persone davanti al palco. In genere il concerto lo ’scrive’ il pubblico con le sue richieste. Spesso mi chiedono i pezzi in dialetto: durante questo tour estivo mi è capitato in tutta Italia e ovviamente me lo aspetto anche a Bologna. A volte invece canto brani che ho scritto più di cinquant’anni fa: mi colpisce sempre vedere che il pubblico li accoglie come se fossero stati scritti ieri...".

Si può dire che lei abbia un pubblico di fedelissimi..."Sì certo, ma ci sono anche i giovani, i nipoti che si aggiungono ai nonni che mi seguono da una vita, e spesso conoscono tutte le parole delle canzoni in dialetto! Poi anche c’è un pubblico di ’testimoni’: a fine spettacolo ognuno ha un ricordo da condividere con me, si riuniscono memorie comuni che attraversano più di mezzo secolo. È molto bello".

Che rapporto ha con il DiMondi Festival?"Sono già stato su questo palco due anni fa: è un bel contesto e, in generale, a Bologna è raro che un evento popolare non sia piacevole. Lele Roveri conta molto sullo ’zoccolo duro’ della città, che si impegna perché certe tradizioni culturali e musicali non vadano perse. Per esempio, negli anni Settanta-Ottanta a Bologna c’era lo Sporting Club, un locale che ha segnato la vita di molti, e i suoi clienti, quelli che ancora ci sono, fanno di tutto per ricreare quelle atmosfere. Ecco, credo che anche il Festival DiMondi sia l’espressione di questo spirito. Non a caso il nome stesso (oltre a fare riferimento ai tanti mondi musicali) è un’espressione dialettale tipica bolognese, che significa ‘molto’: speriamo che il pubblico alla fine, possa dire: ‘ti sei divertito al concerto di Mingardi?’… Dimondi!".