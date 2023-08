Andrea Purgatori, nel giardino del museo di Ustica a Bologna uno spazio dedicato al giornalista

Bologna, 2 agosto 2023 – Andrea Purgatori, una grossa fetta della sua vita e della sua carriera l’aveva dedicata a quell’aereo, un DC-9, partito da Bologna con due ore di ritardo e diretto a Palermo con 81 passeggeri a bordo, scomparve dai radar della torre di controllo il 27 giugno 1980.

Per questo, il Comune dedicherà al giornalista d’inchiesta scomparso per una malattia fulminante uno spazio nel giardino davanti al museo di Ustica. Lo ha detto il sindaco Matteo Lepore, nel suo discorso in piazza Medaglie d'oro per il 43° anniversario della strage del 2 agosto 1980.

"Tanto ha fatto per la ricerca della verità in questo Paese – ha detto il sindaco -. A partire dalla strage di Ustica, ma non solo. Andrea Purgatori è una persona a cui Bologna deve riconoscenza. Un cittadino che ha servito la democrazia del nostro paese, difendendolo dai depistaggi e dalle bugie delle gerarchie militari e da chi ricopriva posizioni di governo”.

La richiesta arriva dai familiari delle vittime di Ustica: “Una richiesta alla quale come Comune di Bologna aderiamo volentieri”. Nel suo discorso Lepore ha anche ricordato Miriam Ridolfi, giovane assessore ai tempi della strage. “Cara Miriam grazie, a te dobbiamo molto. Sei stata una partigiana della nostra indomabile resistenza” conclude Lepore.