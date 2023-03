Andrea Tarabbia "Bologna, città per scrivere"

C’è anche po’ di orgoglio bolognese nella dozzina del premio Strega 2023. Anche il Continente bianco (Bollati Boringhieri) di Andrea Tarabbia, infatti, ha raggiunto il primo step (i titoli erano ottanta). C’è un po’ di Bologna perché Tarabbia è approdato nel 2010 in una città che, forse, gli sta portando fortuna, anche alla luce del premio Campiello 2019 ricevuto per Il madrigale senza suono (Bollati Boringhieri). "Va detto che il mio trasferimento qui ha coinciso con le prime cose che ho scritto – sorride –. Però a Bologna si respira parecchia letteratura e mi sono trovato a mio agio nella società letteraria locale. Giro molto, lavoro fra Milano e Torino e prendo ispirazione da tante cose, ma Bologna sta diventando il posto in cui mi sento più a mio agio nella scrittura. Un habitat".

Tarabbia, è già una festa?

"Ovviamente fa molto piacere, poi il gioco vero comincia adesso, con il mini tour, fino a maggio, quando si arriverà alla cinquina. Però lo Strega è uno di quei premi per cui fa testo anche solo essere nella dozzina. Con spirito decubertiano sono molto curioso di vedere come va e divertirmi".

Rispetto agli altri finalisti, è in buona compagnia?

"Vedo tanti buoni titoli. Mi fa molto piacere che ci siano almeno due libri d’esordio e tante donne. In più è una dozzina abbastanza giovane, la letteratura italiana ha un futuro".

Il suo romanzo è stato proposto da Daria Bignardi. Le ha fatto piacere?

"Ci siamo conosciuti circa un anno fa per altri progetti. Aveva letto il ‘Continente’ e aveva detto che sarebbe stata felice di presentarlo nel caso in cui avessimo puntato allo Strega: è venuto naturale. Mi fa molto piacere quando, nella presentazione, dice che è un libro con una componento di rischio".

Perché?

"Nel riprendere un testo (L’odore del sangue di Goffredo Parise pubblicato nel 1997, ndr) e lavorarlo, si correva il rischio concreto che la cosa non stesse in piedi: era una sfida ai lettori e a me stesso. Nessuno prima di lei aveva parlato di questo concetto: ho sentito sintonia".

Il romanzo infatti è una rilettura del testo di Parise? Uno spin-off si direbbe oggi?

"Né l’uno né l’altro, e un po’ tutti e due. Invece che tenere come testo di partenza un libro di storia, lettere, diari, foto, ho usato come documento un libro di finzione. Ho preso le cose lasciate non dette e ho provate a dirle io. Questa cosa è stata molto divertente e rischiosa. Ma un po’ sta pagando".

Tema ricorrente è quello del Male. Cosa la fa tornare a questo aspetto?

"Una domanda non troppo sotteranea del romanzo è questa: come è possibile che le cose che hanno a che fare con la violenza e la prevaricazione finiscano per interessarci, come nella cronaca nera? C’è questa domanda sotto che mi interessa come essere umano: il perché siamo attratti da quello che non compiremmo mai, ma che sappamo appartenere alla sfera delle cose umane. Io do una risposta narrativa, ma la domanda rimane aperta".

Letizia Gamberini