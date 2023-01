Andrea Torcaso morto nell’incidente a Bologna, chi era il ragazzo di 25 anni

Andrea Torcaso, morto a 25 anni in un incidente a Bologna

Bologna, 27 gennaio 2023 – Non ce l’ha fatta, Andrea Torcaso. Il giovane calabrese con la passione per le Ducati, è morto ad appena 25 anni la scorsa notte all’ospedale Maggiore, dopo poche ore di agonia. Proprio in sella alla sua amata moto ha perso la vita, dopo un incidente avvenuto mercoledì sera attorno alle 21.15 in via del Tuscolano, alla Croce Coperta. Il giovane, per motivi ancora al vaglio della polizia locale sopraggiunta sul posto, pare abbia perso il controllo della propria due ruote. Si è poi schiantato contro un’auto in sosta, all’altezza del civico 22. Al momento non risulta siano stati coinvolti altri mezzi.

Andrea, che lascia i genitori e la sorella maggiore, era originario di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, ma era residente in un altro comune della stessa provincia, Feroleto Antico; da qualche tempo però viveva a Bologna.

Gli agenti sono al lavoro per visionare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per capire di più della dinamica, ma pare che il ragazzo abbia perso da solo il controllo della propria moto andandosi a schiantare. Sul posto è intervenuto il 118, forse chiamato da qualche testimone, con ambulanza e automedica; Andrea è stato trasportato al Trauma team del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. A quanto si apprende, il suo corpo era rimasto incastrato tra la moto e il veicolo in sosta e per questo motivo è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno permesso di estrarre il venticinquenne dalle lamiere. Purtroppo, alla fine tutti i soccorsi sono risultati vani.

Appena si è diffusa la notizia della morte di Andrea, si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio sulle sue pagine social. La pagina Facebook "Sei di Feroleto se..." ha subito condiviso l’immagine di un nastro nero e ha chiesto un giorno di silenzio sul gruppo web per partecipare "con grande dolore al lutto che ha colpito la famiglia Torcaso, per l’improvvisa perdita del caro Andrea. Notizie come questa devastano il cuore. Buon viaggio Andrea, non è giusto, non doveva andare così". Al dolore della famiglia si è unita anche la società della squadra di calcio Atletico Feroleto: "La società, lo staff e i calciatori si stringono al dolore della famiglia Torcaso per l’improvvisa e prematura morte del nostro concittadino Andrea", le loro parole affidate a internet. Anche tanti amici e conoscenti hanno scritto online parole di ricordo e condoglianze per la famiglia.

L’anno scorso nella sola città metropolitana ci sono state 51 le vittime della strada, sette in meno rispetto al 2021; a Bologna città, sono state ben venti, un dato quasi triplicato rispetto al 2021, in cui erano state otto. Di questi venti, dieci erano motociclisti, due ciclisti, due pedoni e sei automobilisti. Da inizio anno, invece, i morti sulla strada sono già due, compreso Andrea.

Rispetto al 2021, gli accessi di motociclisti ai pronto soccorso cittadini sono stati 215 in più; ’colpa’, secondo gli esperti, anche della maggiore potenza delle motociclette di ultima generazione, che raggiungono velocità elevatissime in poco tempo.

f. o.