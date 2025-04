Andrea Vanzo si racconta : "Il pianoforte è la mia vita"

Andrea Vanzo è un compositore di 36 anni. All’età di 11 anni ha cominciato a suonare il pianoforte, il suo sogno era quello di scrivere colonne sonore per i film.

Ha composto numerosi brani che, grazie ai social, hanno acquisito popolarità, diventando sottofondo di milioni di video in tutto il mondo, inclusi contenuti creati da celebrità e marchi di rilievo.

Andrea è nato a Bologna, cresciuto in un borgo sulle colline bolognesi e ora vive a Loiano, nella sua casa circondata da animali e natura. Oltre alla musica, la sua grande passione sono i gatti Kiko e Nebula.

Vanzo, qual era il suo sogno da bambino?

"Il mio sogno era suonare la batteria allo Zecchino d’Oro, ma questo strumento non mi dava la possibilità di esprimermi al meglio e a dodici anni ho iniziato a suonare il pianoforte e me ne sono innamorato. Per me è sempre stato come un amico. Ho iniziato a creare composizioni e avrei voluto comporre colonne sonore di film ispirandomi al mio idolo John Williams".

Qual è stata la sua prima composizione?

"L’ho creata circa alla vostra età, 12 anni, non so per quale motivo le ho dato un titolo in inglese ’The evening’, mai pubblicata. Invece la mia prima composizione pubblicata è stata ’Alchemy’".

La sua composizione preferita? "Difficile a dirsi, ma forse è ’Soulmate’, dedicata a mia mamma, vuol dire anima gemella. Pensata per lei perché è la persona più importante della mia vita, mi ha sempre spinto a essere onesto e mi ha reso una persona sensibile".

Come è riuscito a portare la sua musica a livelli così alti?

"L’ho fatto grazie alla costanza, determinazione e disciplina, con le quali ho potuto costruire il mio sogno da pianista. Costanza per essermi esercitato ogni giorno per migliorare ancora di più. Determinazione per non essermi mai arreso e aver continuato a suonare anche nei momenti più difficili. Disciplina perché per suonare il pianoforte bisogna avere delle regole".

Come ha raggiunto tutti questi followers?

"Grazie alle mie composizioni più famose come ’Valzer d’Inverno’. Anni fa ero anti-social; quando uscì Facebook, fu mia madre a costringermi ad installarlo, ma durante la pandemia ho studiato marketing musicale, mi sono messo in gioco sui social e a pubblicare i miei primi video dove suonavo nel mio salotto. Da lì ho raggiunto il mondo intero".

Classe 1F