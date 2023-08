Anfetamina in frigo, in manette

Non solo indagini mirate. A volte anche il caso aiuta a incastrare spacciatori. Come la cinquantenne, arrestata dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro l’altro giorno. I militari dell’Arma erano andati nella casa dove abita la donna, in zona Saragozza, per notificare alla sua coinquilina un atto.

Ma alla vista dei militari dell’Arma la cinquantenne, disoccupata, con precedenti specifici e percettrice del reddito di cittadinanza, si è subito molto agitata. Non solo. Appena entrati nell’abitazione i carabinieri hanno avvertito il tipico odore della marijuana. E così hanno deciso di approfondire la questione, controllando l’abitazione. Dove non è stata trovata erba: tuttavia, nel corso della perquisizione, nascosti tra la sua camera da letto e anche nel frigorifero, sono stati trovati 60 grammi di anfetamina, in polvere e pasticche. La sostanza è stata sequestrata, la donna arrestata per spaccio e messa ai domiciliari in attesa della direttissima, che si è svolta ieri mattina. Il giudice ha convalidato l’arresto della spacciatrice, che però è stata subito rimessa in libertà, senza l’applicazione di misure cautelari. La donna era stata arrestata per lo stesso reato l’anno scorso: e adesso dovranno essere svolti accertamenti tesi a chiarire perché riuscisse ancora a percepire il sussidio statale. Che adesso, però, potrebbe esserle revocato.