Anffas lancia gli Stati generali sulle disabilità intellettive

Riprendono il 5 marzo prossimo gli appuntamenti con gli Stati Generali sulle disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo di Anffas e la regione che apre questo 2025 è l’Emilia-Romagna. Organizzato da Anffas Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Anffas Nazionale, l’incontro vuole generare un confronto e un dialogo con le istituzioni, le amministrazioni, le rappresentanze sindacali e del Terzo Settore della regione relativamente alle tematiche concernenti le disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo realizzando dei focus sulle specificità del territorio in termini di criticità e buone prassi, con il diretto protagonismo delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie. L’evento si svolgerà a Bologna nella Sala 20 maggio - viale della Fiera 8 - dalle 9 alle 18 con un ricco programma e un video del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Sarà possibile seguire la giornata anche tramite collegamento Zoom.

I lavori, moderati da Emanuela Bertini, direttore Anffas nazionale, saranno aperti dagli interventi di Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas, e Barbara Bentivogli, presidente Anffas Emilia-Romagna. Fra gli interventi, anche i saluti istituzionali: fra gli altri, quelli di Isabella Conti, Manuela Rontini, Maurizio Fabbri.