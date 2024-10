Anfield, arriviamo. Vip, politici e tifosi. Mezza città in viaggio in direzione Liverpool

Bologna, 2 ottobre 2024 – Tutti ad Anfield, al grido di ’You’ll brisa walk alone’. Lo stadio del Liverpool è ’the place to be’ per chi tifa rossoblù. Il match con gli inglesi in Champions League, infatti, è un sogno che si avvera per chiunque ami i colori rosso e blu. Un sogno legato all’acquisto dei biglietti che, però, sono stati molto più difficili da trovare rispetto ai ticket aerei. E dunque, per molti, c’è stato bisogno di ingegnarsi, tra tratte con scali improbabili e viaggi addirittura in auto per raggiungere la città dei Beatles.

Sarà che John Lennon e compagni sono icone della musica, tra i vip rossoblù che saranno presenti sugli spalti di Anfield non mancheranno innanzitutto due dei cantanti simbolo della nostra città. Il primo è Cesare Cremonini, fresco di ’tutto esaurito’ al Dall’Ara per i concerti del prossimo giugno. Ieri è partito anche Gianni Morandi, su un charter assieme a Ottavio Alberghini e amici. Appena arrivato, scatto di rito con Giancarlo Marocchi, ex bandiera rossoblù, all’aeroporto di Liverpool. Pronto per la storica trasferta anche Alberto Cazzola, detto Albi, dello Stato sociale, che ha acquistato dei ticket in curva. Sempre pescando nel mondo della musica, non ci sarà invece Andrea Mingardi, che si godrà il match dalla poltrona (e prima sarà ospite a Bar Carlino) né Federico Poggipollini, che suonerà sul palco di Correggio con Ligabue.

Risponde ’presente’ anche il senatore Pierferdinando Casini: "Siamo tornati dove nessun bolognese pensava di poter tornare: i sogni si avverano", aveva detto. In volo per l’Inghilterra anche mezza giunta: il sindaco Matteo Lepore, la vicesindaca Emily Clancy, l’assessora allo sport Roberta Li Calzi e l’assessore al Welfare e Salute, Luca Rizzo Nervo.